Prefeitura divulga tabela de pagamento dos servidores em 2023; confira as datas

A Prefeitura de Teresina divulgou a tabela de pagamento dos servidores públicos para o exercício de 2023. Nela, está previsto o pagamento de todos os servidores nos dois últimos dias úteis do mês, cabendo no primeiro dia os servidores da administração direta, indireta e IPMT, e no dia seguinte os servidores da Fundação Municipal de Saúde.

Já em relação ao 13º salário, a primeira parcela será paga juntamente com as férias do servidor e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, no total de 25.384 servidores municipais beneficiados. Além do salário ser pago no mês trabalhado, os servidores estão sendo contemplados mensalmente com o auxílio alimentação no valor de R$ 375,00. “Esse benefício do auxílio alimentação é uma inovação desta gestão que veio para beneficiar os 16.498 servidores da ativa e reforçar a renda familiar do servidor público municipal”, disse Dr. Pessoa, prefeito de Teresina.

Entre salários e outros benefícios, a Prefeitura deve injetar na economia do município cerca de R$ 170 milhões. A divulgação da tabela de pagamento permite ao servidor municipal planejar despesas antecipadamente. E ao comércio, uma garantia de que a economia local será impulsionada.

Confira aqui a Tabela.FolhadePagamento.2023

