Princípio de incêndio atinge escola particular no bairro Marquês

Um princípio de incêndio atingiu, na manhã desta quinta-feira (28), uma escola particular no bairro Marquês, zona Norte de Teresina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido provocado por um curto-circuito no contador de energia e atingiu a fiação da escola.

"O fogo começou no contador de energia. Fizemos a extinção do fogo na fiação e estamos aguardando a chegada da Equatorial. Ninguém ficou ferido, foram apenas danos materiais", informou o Corpo de Bombeiros. Por ser horário de aula, várias crianças estavam dentro do prédio no momento do ocorrido. Apesar do incêndio ter ocorrido na fiação, na parte externa da escola, os estudantes foram retirados por segurança.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e a Equatorial foi acionada. A direção da escola informou que não vai se manifestar sobre o assunto neste momento.



