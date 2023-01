Procon lança painel para pesquisa de preços de materiais escolares em Teresina

Com a proximidade do retorno do período letivo, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/MPPI) lançou o painel Pesquisa de Preços – Volta às Aulas 2023. O objetivo é fornecer dados para que pais e responsáveis possam comparar os preços de mercado quando forem adquirir os materiais.



Por meio da ferramenta, o consumidor pode verificar preços de itens como cadernos, estojos, lápis, papel A4, borracha, caneta, dentre outros, pesquisados em diversas livrarias e papelarias de Teresina. Também é possível filtrar a pesquisa pelo tipo de produto.



Ao clicar em “apontador ”, por exemplo, o painel disponibiliza os preços de todas as lojas pesquisadas, facilitando a comparação entre os valores encontrados. Dessa forma, o consumidor terá informações para ajudar nas suas escolhas e reportar possíveis abusos com alterações injustificadas de preços. A coleta das informações foi realizada pelo Procon do Piauí em 11 de janeiro de 2023, em Teresina.

Confira o que o estabelecimento escolar pode ou não solicitar.

Além da pesquisa de preços, o órgão também fiscalizou listas de material escolar de instituições de ensino da capital, considerando que o material escolar solicitado pelas escolas deve se restringir ao processo didático-pedagógico, que atenda às necessidades individuais dos estudantes no processo de aprendizagem.



Durante a matrícula, os estabelecimentos de educação da rede particular também devem disponibilizar o plano de utilização dos materiais estabelecidos, constando, de forma detalhada, a descrição da atividade didática a que se destinam, com respectivos objetivos e metodologia, bem como o cronograma de execução. Ciente dessas informações, o responsável legal do aluno deverá dar anuência explícita e por escrito, mediante assinatura de termo de concordância. Se o material não for consumido durante o ano letivo, deverá ser devolvido ao aluno ao final do período.



O Procon ainda determinou que o plano de utilização elaborado pela entidade escolar fique afixado durante os dois primeiros meses de sua vigência em local público e de fácil acesso na instituição de ensino e, posteriormente, seja arquivado na secretaria para eventuais consultas e esclarecimentos, assim como para a comprovação de sua execução.

Denuncie ao Procon/MPPI

Caso a população perceba alguma irregularidade, é possível encaminhar denúncia para o e-mail [email protected] O consumidor pode anexar fotos e vídeos que demonstrem os possíveis abusos.



Procon MPPI – (86) 98177-7510

Procon Alepi – (86) 3133-3391

Procon Teresina – (86) 3216-3040

Procon Parnaíba – (86) 3321-1642

Procon Piripiri – (86) 99824-3031

Procon Campo Maior – (86) 3252-2398

Procon Cap. de Campos – (86) 98139-3409

Procon Floriano – (89) 99415-3502

Procon Oeiras – (89) 99435-7070

Procon Picos – (89) 3422-2397

Procon Corrente – (89) 3573-3040/2662

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no