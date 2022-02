Professores de Teresina deflagram greve geral e cobram reajuste de 33%

Os servidores da rede municipal de ensino da capital deflagraram na manhã desta segunda (07) uma greve geral no sistema de educação de Teresina.A decisão foi tomada após uma assembleia setorial dos servidores, na praça da bandeira. Os educadores cobram o pagamento do reajuste de 33% no piso salarial estabelecido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, após portaria assinada por ele e o Ministro da Educação Milton Ribeiro, na última sexta (04).



Em crise desde o início da gestão, professores e prefeitura caminham em sentidos opostos. Desde o ano passado os educadores cobram o repasse do rateio do Fundeb, e protestam pelo não pagamento do décimo terceiro salário em 2021 para profissionais temporários. Partiu dos próprios professores as denúncias de irregularidades na compra dos 100 mil livros “Teresina Educativa”. A aquisição foi suspensa pela justiça e o Prefeito e o Secretário de Educação são investigados por suspeitas de corrupção.

O Coordenador Geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais De Teresina (Sindserm), Sinésio Soares, confirmou a decretação da greve e fez graves denúncias contra a gestão de Dr. Pessoa. “Fizemos uma assembleia geral, desde janeiro está em vigor a lei que prevê um reajuste de 33%, o prefeito recebendo a nossa correspondência dia 10 de janeiro e até hoje não deu nenhuma resposta. Tem R$ 55 milhões na conta da prefeitura em janeiro e já entrou mais R$ 2,7 milhões em fevereiro, pode pagar, não paga por que não quer. Quer usar esse dinheiro para que ?”, lamentou o dirigente sindical.

Sinésio revelou ainda que a entidade sindical acionará o Ministério Público Federal contra as irregularidades e aguarda uma posição do Ministério Público do Trabalho. “Estamos vigilantes, vamos continuar com a denúncia no TCE e agora vamos entrar no Ministério Público Federal. Queremos o retorno das aulas o mais rapidamente, fizemos uma denúncia no Ministério Público do Trabalho (MPT) para que a Semec compre equipamento individual, coloque a estrutura necessária, faça o arejamento das salas, como está nas diretrizes e a Semec divulgou, eles nem responderam o MPT”, finalizou o servidor público.

A Secretaria Municipal de Educação foi consultada, porém revelou que não irá se manifestar a respeito da greve.

Alunos prejudicados

O diretor do Sindserm lamentou que a decisão da Prefeitura prejudique o processo de aprendizado dos alunos, afetados desde o ano passado pelo afastamento dos alunos das salas de aula. “Estamos preocupados por que temos um período de pandemia que vamos precisar recuperar, as crianças tiveram um prejuízo e não dá para os professores e as mães sustentarem a educação, a gente paga internet, as mães não são professoras, a gente paga do próprio bolso a energia, tivemos que comprar smartphone, notebook, a Prefeitura economizou, não concedeu reajuste em 2021 e agora não quer pagar o deste ano”, concluiu o diretor do Sindserm.

