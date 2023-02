Quarta-feira de Cinzas em Teresina: Arquidiocese divulga programação de missas

A Arquidiocese de Teresina divulgou a programação de missas que serão realizadas nesta Quarta-Feira de Cinzas, data que marca o início da Quaresma no calendário litúrgico, período que os católicos se prepararam para as celebrações dos mistérios da Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

LEIA TAMBÉM: Arquidiocese de Teresina define data para posse de novo bispo

A programação reserva uma celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, a partir das 17h na Catedral de Nossa Senhora das Dores. Cada paróquia possui um horário próprio para as celebrações (veja abaixo).

Foto: Divulgação / Arquidiocese de Teresina

"A palavra forte da Quaresma é sempre conversão, muito presente na celebração da Quarta-Feira de Cinzas. Quando se impõe as cinzas na fronte dos fiéis o padre diz: ‘Convertei-vos e crede no Evangelho’, ou seja, as cinzas são para lembrar que nós somos pó e que um dia voltaremos ao pó, e enquanto caminhamos nesta vida devemos ser cada dia melhores e buscarmos de fato uma vida reta, porque Deus nos chama a santidade que passa por um caminho de conversão", explicou o padre Isaías Pereira, assessor eclesiástico da Comunicação na Arquidiocese de Teresina.

FORANIA CENTRO

– Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores (Praça Saraiva) – 07h; 12h e 17h;

– Paróquia Nossa Senhora do Amparo (Centro) – 7h15; 09h, 12h e 17h;

– Paróquia São Benedito – 6h30 e 17h;

– Capela Mater Dolorosa (Dom Barreto) – 9h e 18h;

– Capelania Militar Santa Teresinha – 19h;

FORANIA SUL I

– Paróquia de Cristo Rei (Cristo Rei) – (Aparecida) 08h; (Matriz) 19h;

– Paróquia Nossa Senhora da Paz (Vila da Paz) – (Igreja São José) 6h30; (N. Sra Perpétuo Socorro) 9h; (Matriz) 19h;

– Paróquia de São Pedro Apóstolo (São Pedro) – (Com. Sagrada Família) 12h; (Com. Santo Antônio) 17h; (Matriz) 18h30;

– Paróquia Nossa Senhora das Graças (Capelinha de Palha) – (Matriz) 18h, (Sta Gemma Galgani) 17h, (São Lucas) 19h;

FORANIA SUL II

– Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição (Morada Nova) – (Matriz) 07h30 e 19h; (Com. N. S. do Carmo) 17h30; (Com. Santa Rita) 17h30; (Com. N. S. Maria Auxiliadora) 07h30; (Com. Santo Expedito) 08h; (Com. São Francisco das Chagas) 19h;

– Diaconia Territorial São Francisco de Assis (Angelim) – (Matriz) 08h e 17h; (Comunidade N. Senhora das Mercês) 18h; (Com. São Sebastião) 18h30; (Com. Santa Rosa de Lima) 19h;

– Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Cerâmica Cil) – (Matriz) 7h30 e 18h; (Lagoa do Piauí) 09h;

FORANIA NORTE I

– Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Cabral) – 07h, 09h e 18h30;

– Capela Universitária São Paulo VI – 17h;

– Área Pastoral Santa Clara (Real Copagre) 8h e 11h;

– Paróquia São Paulo (Bom Jesus) – (Matriz) 7h e 19h;

– Paróquia Santíssima Trindade (Primavera) – (Matriz) 19h; (Imaculada Conceição) 9h, (Nossa Senhora da Esperança) 17h;

– Paróquia São Joaquim (São Joaquim) – (Matriz) 19h;

- Paróquia Santa Joana D’arc (Mocambinho) - (Matriz) 7h15 e 18h30;

– Paróquia São José Operário (Vila Operária) – (Matriz) 8h e 19h, (Matinha) 8h, (Matadouro) 19h, (Conjunto dos Moradores) 8h, (Bom Jesus) 19h, (Acarape) 19h;

– Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Mafrense) – (Matriz) 19h30, (N. Sra Amparo) 18h, (São Miguel Arcanjo) 9h, (São Sebastião) 9h, (Sagrada Família) 9h;

FORANIA NORTE II

– Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Santa Maria da Codipi) – (Matriz) 8h e 19h, (Boa Hora) 17h;

– Paróquia Divino Espírito Santo (Povoado São Vicente) – 7h30;

– Área Pastoral São José (Residencial Jacinta Andrade) – 19h30;

FORANIA LESTE

– Paróquia São Cristóvão (São Cristóvão) – 07h e 19h;

– Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Bairro de Fátima) – (Matriz) 08h, 11h e 18h; (Igreja Sagrado Coração de Jesus) 19h;

– Igreja de São José (Lar de Misericórdia) 17h;

– Paróquia São João XXIII e São João Batista (São João) – 19h;

– Paróquia Nossa Senhora da Vitória e São José (Planalto Uruguai) – (Matriz) 11h e 19h;

– Paróquia Santo Inácio de Loyola (Pedra Mole) – (Socopo) 7h, (Cidade Jardim) 10h, (Vila Nova) 19h30, (Pedra Mole) 19h30, (Vila São José) 19h30;

FORANIA SUDESTE

– Paróquia Nossa Senhora de Fátima e do Santo Rosário (Gurupi) – (Matriz) 07h e 19h; (Com. Menino Deus) 17h;

– Paróquia Imaculada Conceição de Maria (Tancredo Neves) – (Matriz) 19h;

– Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Dirceu II) – 06h e 19h;

– Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Renascenças I) – (Matriz) 19h;

– Paróquia Cristo Libertador (Renascença II) – (Matriz) 7h e 19h;

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no