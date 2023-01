Região do Monte Castelo e Centro-Sul de Teresina tem fornecimento de água interrompido

A concessionária Águas de Teresina informou que a região do bairro Monte Castelo e Centro-Sul da cidade tiveram o fornecimento de água interrompido temporariamente nesta sexta-feira (13).

(Foto: Nathalia Amaral/O Dia)

De acordo com a empresa, a interrupção se deu por conta de uma manutenção emergencial da rede. No entanto, equipes já estão atuando para solucionar o problema.

A empresa pede a "compreensão da população" e afirma que o fornecimento de água deve ser normalizado até as 19h de hoje, com retorno gradual do serviço a partir deste horário.

