Sem médicos no Hospital Municipal Pediátrico, crianças são encaminhadas à UPA do Promorar

Os pais que procuraram o Hospital Municipal da Criança nesta quarta-feira (3), foram surpreendidos pela falta de atendimento no local. Segundo denúncia feita ao Portal O DIA, o hospital não estava realizando atendimentos de urgência por falta de médicos e todos os pacientes que procuraram a unidade foram orientados a irem para a UPA do Promorar.

Mãe de uma criança de três anos, a dona de casa Karla Farias relata que levou seu filho à urgência do hospital por volta das 17h de ontem. Ao chegar, a mesma foi informada por um funcionário que os atendimentos estavam suspensos e que só retornariam hoje, quinta-feira (4).

“Meu filho é autista e estava com febre. Eu achei estranho porque estava tudo vazio e aí um funcionário disse que não estava funcionando. Ele explicou que um dos médicos estava com a perna quebrada e outro estava doente. Mas, mesmo assim, é para funcionar 24h e estava sem funcionário o dia todo. Eles estavam direcionando todo mundo que chegava a ir para a UPA do Promorar. Hoje passei lá pela manhã e não vi ninguém”, disse a mãe.



(Foto: Divulgação/PMT)

A equipe de reportagem do O DIA procurou a Fundação Municipal da Saúde (FMS) para obter informações sobre o ocorrido. De acordo com o órgão, o médico que trabalha no plantão de urgência adoeceu e, por isso, os atendimentos foram suspensos. Além disso, o hospital estava com a capacidade de internação com 100% ocupada. A FMS informou ainda que os atendimentos já foram normalizados.



O Hospital Pediátrico do Parque Piauí foi inaugurado em setembro de 2021 e fica localizado na Zona Sul de Teresina. A unidade é o primeiro hospital a ter atendimento exclusivo às crianças, onde a urgência, emergência e internação funcionam 24 horas. Segundo a Prefeitura de Teresina, o hospital conta com três médicos pediatras de plantão.



Nathalia Amaral

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no