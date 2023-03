Semana Santa: Aeroporto de Teresina deve receber mais de 13 mil passageiros no feriado

O primeiro feriado prolongado pós-carnaval já tem data marcada, a Sexta-feira Santa, que este ano acontece no dia 07 de abril. A movimentação no Aeroporto de Teresina (THE) já inicia na véspera, com aumento de passageiros que decidiram aproveitar a data para viajar. De acordo com estimativas do terminal aéreo, mais de 13 mil pessoas devem cruzar os portões de embarque e desembarque no período de 06 a 10 de abril.

(Foto: Arquivo / O DIA)



Na Quinta-feira Santa, dia 06 de abril, o movimento inicia com intensidade. A previsão é de que mais de 3.200 pessoas cheguem ou saiam de Teresina. No feriado santo (07), o aeroporto segue movimentado com quase três mil pessoas seguindo viagem. Na segunda-feira, dia 10 de abril, os números de viajantes continuam altos, com mais de três mil passageiros embarcando e desembarcando na capital piauiense.

“Nessas datas de maior fluxo de idas e vindas, reforçamos a atenção com todos os setores para garantir que os passageiros tenham uma estadia confortável e segura. Ao longo de quase um ano em que a CCR assumiu a concessão, uma série de manutenções já foram realizadas para suprir a necessidade dos nossos clientes e seguimos evoluindo nesse processo de modernização”, destaca Éden Pisani Júnior, gerente do Aeroporto de Teresina.

Movimentação nos aeroportos pelo Brasil

Durante o período de feriado da Semana Santa, considerando as datas entre 06 e 10 de abril, a previsão de movimentação de todos os aeroportos administrados pela CCR Aeroportos é de mais de 200 mil passageiros. Já os pousos e decolagens somarão mais de 2 mil operações. Os números abrangem os aeroportos operados pela concessionária em Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; Pelotas e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; Goiânia, em Goiás; Palmas, no Tocantins; São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Petrolina, em Pernambuco; e Teresina, no Piauí.

Com informações da CCR Aeroportos

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no