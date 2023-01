Semar notifica Centro de Zoonoses sobre morte de cavalo enforcado em Teresina

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar-PI) notificou, por meio do Ofício nº 09/2023, nesta sexta-feira (20), o Centro de Controle de Zoonoses de Teresina a prestar esclarecimentos sobre o vídeo que circula nas redes sociais envolvendo a morte de um cavalo durante uma ação de captura na manhã da última quarta-feira (18). Veja o vídeo aqui!

O animal foi laçado pelo pescoço, arrastado por cordas para ser colocado dentro de um caminhão, sofreu convulsões e acabou morrendo.





Foto: Reprodução/Whatsapp

Em um vídeo gravado por moradores que se indignaram com situação, é possível perceber a tentativa dos servidores da Zoonoses arrastando o animal que já se encontrava no chão. O animal apresentava fraqueza e forte sangramento na região do pescoço e na boca.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Daniel Oliveira, garante que tomará todas as medidas cabíveis. “Assim que tomamos conhecimento do vídeo, iniciamos o acompanhamento do caso e já notificamos o Centro de Zoonoses para apurar o que aconteceu. Nossa preocupação é com o bem-estar e proteção dos animais e do meio ambiente”, frisa.



A Semar-PI afirma que seguirá apurando a eventual responsabilidade quanto à prática de conduta lesiva ao meio ambiente que configure ato de abuso ou maus-tratos, conforme previsto no Art. 32 da Lei N. 9.605/1998.

O Portal O Dia apurou que o cavalo pertencia a um carroceiro identificado como Júlio César, de 43 anos, que teria deixado o animal amarado na porta de casa enquanto deixava a filha na escola. Ao retornar, o homem percebeu que o cavalo havia se soltado e acabou sendo localizado pelo serviço de zoonose. Testemunhas afirmam que o animal era o meio de renda da família do carroceiro.



Em nota divulgada ontem (19), o Centro de Controle de Zoonoses informou que está averiguando o procedimento realizado com o animal, que já ouviu os envolvidos e também vai procurar as pessoas que presenciaram o ocorrido para tomar providências. A vereadora Thanandra Sarapatinhas, conhecida por defender a causa animal, pediu a demissão dos servidores envolvidos na ação e investigação rigorosa do caso.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no