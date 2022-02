Sest Senat seleciona instrutor de trânsito em Teresina; veja como se inscrever

O Serviço Social de Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) estão com inscrições abertas para processo seletivo de recrutamento em Teresina.

O cargo ofertado é de Instrutor de Trânsito, com uma remuneração de R$ 3.531,01, por jornada de 44 horas semanais de trabalho. As inscrições para o cargo irão até o dia 24 de fevereiro de 2022 e devem ser feitas exclusivamente no site do Sest Senat.

(Foto: Divulgação)

Para estar apto ao cargo, o candidato deve ter formação superior completa, curso de capacitação de Instrutor de Trânsito, Carteira Nacional de Trânsito (categoria “D” ou “E”), além de experiência profissional comprovada em atividades de treinamento.



Em sua função, o Instrutor deve ser responsável por mediar o processo de aprendizagem dos alunos nas ações de desenvolvimento profissional realizados pela Unidade Operacional de Teresina.

