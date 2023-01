Shopping Rio Poty deve passar por vistoria do CREA devido à problema de rachaduras no piso

O Shopping Rio Poty, localizado na zona Norte de Teresina, deve passar por vistorias do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-PI) e do Corpo de Bombeiros após visitantes relataram a presença de rachaduras no piso. Segundo os relatos, algumas cerâmicas estavam rachadas e soltas. Diante disso, nesta segunda (16), o Sindicato dos Comerciários de Teresina enviou um ofício ao CREA solicitando a vistoria a fim de que seja apurado se há comprometimento nas estruturas.

De acordo com o secretário geral do Sindicato dos Comerciários de Teresina, Gilberto Paixão, informações que chegam à entidade sindical é que funcionários e clientes das lojas instaladas no Shopping Rio Poty, localizado na avenida Marechal Castelo Branco, estão assustados e preocupados com a inúmeras rachaduras que surgiram no piso do estabelecimento comercial.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O sindicalista informou ainda que não é a primeira vez que este shopping apresenta problemas em sua estrutura, lembrando que durante a construção do mesmo em 2013 parte da obra desabou, devido a erros na execução. “Por isso, estamos solicitando uma vistoria técnica para melhor avaliar as condições e, se for o caso, tomar as providências necessárias”, disse Gilberto Paixão.

Em nota, o Shopping Rio Poty afirmou que as rachaduras se deram devido a "variações térmicas do ambiente”, que causaram o "desplacamento de algumas peças de porcelanato em parte do piso”. O estabelecimento afirma ainda não houve dano ou comprometimento do funcionamento do local.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no