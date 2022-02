Sindicato dos Médicos notifica Sesapi, Segurança e PM após assalto em hospital

O Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi) encaminhou ofício à Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi), à Secretaria Estadual de Segurança (SSP) e à Polícia Militar solicitando ações na melhoria da segurança nas unidades de saúde do Estado. A medida vem após duas médicas serem assaltadas na sala de repouso do Hospital Infantil Lucídio Portela.



O criminoso ameaçou as profissionais e ainda disse que voltaria caso elas o denunciassem. O presidente do Simepi, Samuel Robson Moreira Rêgo, classificou o ocorrido como “situação calamitosa e insuportável”.



“Os médicos já estão lidando com a pressão da pandemia e ainda têm que suportar a falta de segurança. Estamos exigindo que sejam tomadas providências para garantir a segurança dos nossos profissionais, que dão a vida pela saúde do paciente”, disparou.

Após assembleia realizada ontem (22) na sede do Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi), os médicos que atuam na rede municipal de Teresina decidiram não trabalhar entre os dias 25 de fevereiro a 02 de março, período do Carnaval. A decisão não afeta os atendimentos de urgência e emergência e se aplica somente aos atendimentos eletivos, ou seja, consultas com marcação.

