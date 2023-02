Sine oferece 179 vagas de emprego em Teresina nesta quinta (16); veja como se candidatar

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) está ofertando 179 vagas de emprego para Teresina. Das vagas para ampla concorrência, 100 são para consultor de vendas. Dentre os outros postos de trabalho disponíveis há auxiliar contábil, eletricista, motorista de automóveis, pedreiro, pintor de obras, representante comercial e soldador. Veja aqui o quadro de vagas.

Há 28 vagas disponíveis para pessoas com deficiência com oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de limpeza, operador de caixa, auxiliar de linha de produção, operador de teleatendimento ativo e técnico em manutenção de equipamentos de informática.



Cerca de 10 postos de trabalho não exigem qualquer experiência para assumir o cargo. Em 14 postos, há necessidade de seis meses de experiência e o candidato à vaga deve ter Carteira de Trabalho já emitida.



Como concorrer à vaga

Para ser encaminhado ao emprego, o candidato à vaga deve ter cadastro em um dos postos do Sine-PI que ficam localizados nos bairros Centro, Dirceu e no Espaço Cidadania no Shopping Rio Poty. O interessado deve se registrar no banco de dados e pegar a carta de encaminhamento à vaga disponível.

Para fazer o cadastro é necessário ter: carteira de trabalho e previdência social física ou digital, carteira de identidade, CPF, PIS ou Pasep, comprovante de escolaridade (certificado ou declaração da escola), comprovante de residência, carteira de habilitação (se dirigir moto ou veículo), certificados de cursos de qualificação profissional (se possuir).

Os postos do Sine-PI funcionam de 8h às 13h, mas para ser atendido é preciso fazer agendamento diretamente pelo site www.sine.pi.gov.br. Vale lembrar que as vagas são sujeitas aos critérios de perfil e seleção exigidos pelo empregador.

