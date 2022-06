Sistema O Dia de Comunicação premia os vencedores do 15º Concurso Jovens Escritores

O Sistema O Dia de Comunicação premiou neste domingo (12) o vencedores do 15º Concurso Jovens Escritores, realizado pela Fundação Octávio Miranda em parceria com a Fundação Quixote. O concurso Jovens Escritores tem o objetivo de estimular a escrita e cultivar o hábito da leitura entre crianças e adolescentes das escolas públicas e particulares que estejam cursando o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.



Este ano, a premiação do Jovens Escritores contou com o apoio da Houston. Os primeiros colocados de cada categoria ganharam um notebook, os segundos colocados ganharam bicicletas e os terceiros colocados ganham um smartphone. A solenidade de premiação aconteceu durante o último dia do Salão do Livro do Piauí (Salipi 2022), na Universidade Federal do Piauí (UFPI).



Foto: Jailson Soares/O Dia

O evento contou com a participação dos vencedores, dos professores orientadores dos trabalhos ganhadores, de representantes do Sistema O Dia de Comunicação e da Fundação Quixote e também do secretário estadual de Educação, Ellen Gera.

Para Ellen Gera, a realização de um concurso como Jovens Escritores é um fator estimulante da leitura e do desenvolvimento intelectual dos jovens, além de se converter em uma oportunidade de permitir aos estudantes que se expressem de forma crítica sobre a realidade em que estão inseridos.

“Vivemos numa época em que a informação praticamente chega pronta para as pessoas por meio da internet, das plataformas computacionais e ler hoje é essencial e é libertador. Na leitura você sonha, você desenvolve sua capacidade de abstração. Muito diferente de ficar apenas do lado de cá das telas só recebendo informação. Num concurso como esse provoca o estudante a escrever sobre o seu próprio protagonismo é digno de parabéns”, disse o secretário.



Ellen Gera, secretário de Educação, participou da premiação - Foto: Jailson Soares/O Dia

O tema do Concurso Jovens Escritores deste ano foi O Protagonismo Juvenil. Para o presidente da Fundação Quixote, Kássio Gomes, trata-se de uma questão pertinente de ser abordada nos dias atuais e que incentiva os jovens a tomarem consciência do que a juventude é e do que ela pode ser agora e no futuro. Essa consciência, segundo ele, passa pela experiência de escrever sobre a realidade.

“O Jornal O Dia, enquanto realizador do concurso, dá uma grande lição mostrando para a juventude aquilo que ela é e pode vir a ser. O Jovens Escritores é uma parceria de longa data que oportuniza a crianças e adolescentes a imergirem no universo do livro e da leitura e que incentiva essa relação de confiança entre professores, alunos, a Fundação Quixote, os nossos entes públicos e a imprensa”, afirmou Kássio Gomes.



Kássio Gomes é presidente da Fundação Quixote - Foto: Jailson Soares/O Dia

Presente no evento, o diretor-presidente do Sistema O Dia de Comunicação, Valmir Miranda, destacou que o Concurso Jovens Escritores tem um impacto muito positivo não só para quem participa, mas também para as escolas e para a educação.

“Há 15 anos, quando estavam idealizando o Salipi, nós participamos de algumas reuniões e ficamos de desenvolver algum projeto para trabalhar o jornal com o Salão. O projeto foi justamente o Jovens Escritores e quando ele terminou de ser posto no papel, verificamos que o quanto ele era forte, significativo. Foi uma coisa maravilhosa e temos um amor muito grande por esse projeto”, finalizou Valmir Miranda.

O presidente do Sistema O Dia de Comunicação, Valmir Miranda, falou sobre o impacto do Concurso Jovens Escritores - Foto: Jailson Soares/o Dia

Vencedores trabalharam olhar social e criatividade

Durante a solenidade de premiação do 15º Concurso Jovens Escritores, a reportagem de O Dia conversou com alguns dos vencedores. Entre redações e desenhos, o que imperou nos trabalhos ganhadores foi a criatividade aliada ao olhar crítico social no meio em que estamos inseridos.

Vencedora do primeiro lugar na categoria Fundamental Menor 1º e 2º Anos, a aluna Maria Fernanda diz que desenhou o planeta plantando árvores, flores e jogando lixo no lixo como deveria ser na realidade. “Foi muito legal fazer o desenho e ganhar, porque é uma coisa que eu fiz por amor”, disse.

Já o vencedor na categoria Fundamental Menor 3º ao 5º Anos, Arthur Diogo de Carvalho, fez uma redação falando sobre o protagonismo juvenil como uma construção própria de cada indivíduo. “Estou muito feliz que ganhei porque me esforcei muito para ganhar o primeiro lugar”, disse Arthur.

Maria Vitória Pierote Barros, vencedora do 3º lugar na categoria Fundamental Menor 3º ao 5º Anos também esteve presente na premiação e disse que a sensação é gratidão. “É muito bom saber que você ganhou um prêmio em algo que foi você que fez. É muito gratificante”.

Vencedora da categoria Ensino Médio, Maíza Karina Oliveira disse que foi surpreendida pelo tema, mas que quando tomou conhecimento de que teria que falar sobre o protagonismo juvenil, buscou pesquisar sobre o assunto assistindo a vídeos na internet e lendo matérias para organizar as ideias. “Fiquei com expectativa, mas no dia que escrevi estava ansiosa e nem esperava muito que eu ganhasse. Foi uma surpresa muito boa”, disse a estudante da Unidade Escolar Darcy Ribeiro, em Bom Princípio do Piauí.

Veja abaixo o nome dos ganhadores:

Fundamental Menor (1º e 2º Anos)

1º lugar: Maria Fernanda (Colégio CPI)

2º lugar: Heitor Walasse de Sousa Maia (Instituto Educacional São Sebastião)

3º lugar: Osmar Mota de Almada Neto (Colégio CPI)

Fundamental Menor (3º ao 5º Anos)

1º lugar: Arthur Diogo de Carvalho Leal Lima (Colégio CPI)

2º lugar: Maria Luiza Santos Cavalcante (Colégio CPI)

3º lugar: Maria Vitória Pierote Barros (Colégio CPI)

Fundamental Maior (6º ao 9º Anos)

1º lugar: Ana Júlia Ferreira do Nascimento Sousa (Colégio Madre Savina)

2º lugar: Paula Cristina dos Santos Vieira (Escola Municipal Júlio Lopes Lima)

3º lugar: Amanda Barbosa Nolêto (Colégio Dioecesano)

Ensino Médio (1º ao 3º Anos)

1º lugar: Maíza Karina Oliveira da Silva (Unidade Escolar Darcy Ribeiro – Bom Princípio)

2º lugar: Felipe Santiago Gomes da Silva (IFPI Sul)

3º lugar: Jessica Alves da Silva (Unidade Escolar Noeme Madeira Moura Fé)

Professor Orientador

1º lugar: Ingrid Ravelly da Silva Machado (Madre Savina)

