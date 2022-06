Tarifa de água e esgoto terá reajuste de 13,5% a partir deste mês em Teresina

A Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina (Arsete) autorizou um reajuste de 13,5% nas tarifas do serviço de água e esgoto nas áreas urbanas de Teresina. A atualização dos preços, que só terão efeitos a partir do dia 28 de junho, já estava prevista em contrato assinado ainda em 2017.



Os novos valores visam recompor perdas inflacionárias sofridas pela empresa subconcessionária desses serviços públicos na capital ao longo do último ano. A tabela de reajuste mantém a proteção do preço em relação à desvalorização provocada pela variação dos custos de produção causada por oscilações ordinárias da economia.



(Foto: Arquivo ODIA)

O reajuste será aplicado em todas as categorias tarifárias e faixas de consumo, assim como nos demais serviços previstos no contrato de subconcessão e regulados pela Arsete. A tabela atualizada completa de tarifas e valores dos serviços prestados poderá ser consultada no site arsete.pmt.pi.gov.br, na aba Regulação / Resoluções Arsete / Resolução nº 54/2022.



Em fevereiro de 2021, a tarifa de esgotamento sanitário teve reajuste de 20%, na Capital. O aumento é válido apenas para consumidores residentes em áreas que terão expansão da rede de esgotamento sanitário.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no