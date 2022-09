Tecnologia 5G deve chegar a Teresina no próximo dia 19 de setembro, anuncia Ministro

O ministro das Comunicações Fábio Faria anunciou hoje (14), por meio das redes sociais, a chegada do serviço 5G em Teresina. De acordo com Faria, além da capital piauiense, Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió e São Luís devem receber a tecnologia de alta velocidade no próximo dia 19 de setembro.

Atualmente, são 15 capitais que já contam com o serviço. Com mais essas sete incluídas, o número de capitais com o serviço sobe para 22. Na postagem, Fábio Faria ainda prometeu “Até o fim do ano, todas estarão conectadas”, prometeu. Em todo o Brasil, apenas as cidades de Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, João Pessoa, Porto Alegre, Salvador e São Paulo já possuem estações 5G em operação.

Chegada do 5G em Teresina havia sido adiada

Em agosto, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por meio de seu conselho diretor, aprovou a prorrogação por mais 60 dias do prazo para instalar a tecnologia 5G em Teresina e em mais 14 capitais brasileiras. Essa prorrogação se deu para o uso do 5G na faixa de 3,5 GHz. Segundo informou a Anatel, a medida foi necessária para permitir a conclusão da desocupação da faixa e mitigação de eventuais interferências na recepção das estações do Serviço Fixo por Satélite (FSS).

