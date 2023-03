Teresina: 800 famílias serão inseridas em programa de habitação após reintegração de posse

Cerca de 800 famílias devem ser inseridas em programas habitacionais da Prefeitura de Teresina após reintegração de posse realizada nesta terça-feira (21), no residencial Teresina Sul, localizado na Zona Sul da capital. A reintegração de posse da área se deu devido a ordem judicial e foi cumprida pela Polícia Militar do Piauí.

De acordo com a prefeitura, uma parte da área é de propriedade privada, e a outra se trata de Área Verde e Institucional do Município, destinada à construção de equipamentos públicos e que já havia sido cedida ao Governo do Estado.

Durante as negociações, as famílias foram acompanhadas por órgãos da prefeitura e assistentes sociais. Segundo a Polícia Militar, antes do processo de reintegração, houve tentativa de desocupação voluntária. “A PM-PI através do gerenciamento de crises e direitos humanos tentou, por diversas vezes, fazer a desocupação voluntária, inclusive com reuniões com representantes dos ocupantes”, disse a entidade.

As famílias agora devem ser direcionadas aos programas assistenciais da prefeitura por meio da Gerência de Habitação, para que assim sejam encaminhados a uma moradia digna.

