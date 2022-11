Teresina direciona 20 leitos exclusivos para Covid devido aumento de casos

Teresina registrou um aumento de 247% no número de casos covid-19 na última semana. Diante disso, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) está reorganizando a rede para ampliar os leitos exclusivos que atendem pacientes com a doença. A partir desta semana, o Hospital Mariano Castelo Branco, localizado no Residencial Francisca Trindade, zona Norte Teresina, passa a contar com uma ala dedicada à covid, composta por 20 leitos.



A manobra é uma medida para atender a demanda crescente de internações decorrentes da Covid na Capital, bem como a procura por tratamento de síndrome gripal e o aumento no número de testes positivos.



“Nós já separamos parte do Hospital Mariano Castelo Branco, com equipe já treinada, ambiente isolado e pronto para receber parte dos pacientes que estão internados em outras unidades hospitalares”, pontua Gilberto Albuquerque, presidente da FMS, que não descarta a possibilidade de novos aumentos no quantitativo de leitos caso surja a necessidade.



Hospital Mariano Castelo Branco, localizado no Residencial Francisca Trindade, zona Norte Teresina (Foto: Ascom/FMS)



Gilberto Albuquerque pede à população que tome todas as medidas necessárias para evitar a doença. “Teresina está seguindo o decreto estadual que tornou obrigatório novamente o uso de máscaras em ambientes fechados. Além disso, devemos estar atentos à higienização das mãos e especialmente a vacina”.



É importante lembrar que o número de pessoas imunizadas com as doses de reforço (3ª e 4ª doses) está aquém do esperado e reforça o pedido para que os teresinenses atualizem seu esquema vacinal.

A FMS abriu dois pontos de vacinação em Teresina, como forma de facilitar o acesso da população à vacina contra Covid e para aqueles que precisam atualizar o esquema vacinal. Os pontos ficam localizados nos terminais do Buenos Aires, zona Norte, e Parque Piauí, zona Sul. Os locais funcionarão das 9 às 17h e atenderão adolescentes e adultos, com todas as doses destinadas a cada público.

