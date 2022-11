Teresina: Em duas semanas, preço da Gasolina e Etanol registra aumento de mais de 4%

Dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostram que Teresina registrou aumento no preço médio de revenda da Gasolina Comum e do Etanol Hidratado vendidos na capital. Na comparação dos números registrados do dia 30/10 a 05/11, com a semana entre 06/11 a 12/11, o preço médio do Etanol Hidratado passou de R$ 3,92, para R$ 4,08, uma alta de 4,08%.

Já a Gasolina, nesse mesmo período, passou de R$ 5,00 para R$ 5,22, um aumento de 4,4% em menos de 15 dias. Ao todo, foram 27/28 postos de combustíveis avaliados pela ANP para o levantamento sobre o preço do Etanol, respectivamente, todos em Teresina. Já para a Gasolina, foram analisados 29/28 postos, respectivamente.

Ainda segundo o levantamento, além do Piauí, os preços médios do etanol hidratado subiram em mais 17 Estados e no Distrito Federal. As ações de fiscalização e de avaliação de preços da ANP são planejadas a partir de diversos vetores de inteligência, como denúncias de consumidores, dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) da Agência.

Além disso, contam com informações de outros órgãos e da área de Inteligência da ANP, entre outros. Dessa forma, as ações são focadas nas regiões e agentes econômicos com indícios de irregularidades.

Com informações da ANP