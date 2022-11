Teresina: Lei que reserva vagas em estacionamento para pessoas com autismo entra em vigor

Entrou em vigor na última sexta-feira (25), a lei que dispõe sobre a implantação de vagas de estacionamento preferenciais reservadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em estabelecimentos privados de Teresina.



Segundo a lei, os estabelecimentos privados que disponibilizam vagas de estacionamento preferenciais reservadas às pessoas com deficiências ficam obrigados a reservar vagas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e devem sinalizar as vagas com placas indicativas e com a demarcação horizontal com o Símbolo Mundial de Conscientização do Autismo.

Foto: Reprodução

As vagas reservadas para pessoas com TEA devem equivaler a 2% do total de vagas, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo no mínimo uma vaga devidamente sinalizada com as especificações de desenho do Símbolo Mundial de Conscientização do Autismo.

A lei de autoria da vereadora Pollyanna Rocha foi sancionada pelo prefeito de Teresina, Dr, Pessoa, e entrou em vigor na data de sua publicação.