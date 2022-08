Teresina: Manifestantes jogam ovos em Dr. Pessoa durante evento de corte de bolo

Durante a tradicional cerimônia de corte de bolo em comemoração aos 170 anos de Teresina, que ocorreu na tarde desta terça-feira (16), na praça do bairro Poti Velho, Zona Norte da capital, manifestantes jogaram ovos no prefeito Dr. Pessoa durante discurso na solenidade. Contudo, o gestor não foi atingido e prosseguiu o discurso sob escolta.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

A cerimônia foi marcada pela presença de servidores municipais e professores protestando contra a gestão do prefeito. Eles também estiveram presentes na missa em celebração ao aniversário de Teresina, que aconteceu na manhã desta terça-feira (16), na igreja matriz Nossa Senhora do Amparo, localizada na praça Rio Branco, Centro da cidade.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

A solenidade contou com dezenas de pessoas que, cercada por grades, aguardavam o corte do bolo. Além do prefeito, estiverem presentes também os vereadores Euzuila Calixto (PT) e Valdemir Virgino (Progressistas).



O evento ainda não encerra as comemorações de aniversario de Teresina. Durante todo este mês, serão realizadas inaugurações, assinaturas de ordem de serviço, entrega de obras, entre outros. Segundo a prefeitura, dois momentos devem ser marcantes: a inauguração do viaduto da Tabuleta, marcada para o dia 27 e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, prevista para 26 de agosto.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

