Teresina: moradores reclamam de buracos na avenida Lindolfo Monteiro

Moradores da Avenida Lindolfo Monteiro, no bairro de Fátima, zona Leste de Teresina, reclamam de buracos no asfalto provocados pelas chuvas ocorridas na Capital nos últimos dias. No trecho localizado em frente ao condomínio Turquesa, o problema aumenta a cada chuva. É o que relatou ao O DIA a doméstica Eva do Nascimento.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Segundo ela, o buraco existe no local há bastante tempo. Contudo, a chuva do último dia 04 de fevereiro piorou a situação. Devido à má qualidade do asfalto, vários buracos abriram interditando parte da avenida. Para passar pelo local, os motoristas revezam a passagem em meia pista. "Essa situação é antiga, mas tem piorado agora com a chuva. Tem essa galeria em frente ao condomínio e quando chove o fluxo de água é muito grande e acaba levando o asfalto e abrindo vários buracos" relata.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A reportagem do O DIA procurou a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Leste, mas até o momento não obteve retorno. O O DIA reitera que o espaço continua aberto para quaisquer esclarecimentos.

