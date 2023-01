Teresina: motoristas de app reivindicam pontos de embarque e desembarque para passageiros

Os motoristas de aplicativo de Teresina enviaram hoje (11) à prefeitura municipal uma proposta de regulamentação do serviço. Dentre as reivindicações da categoria, estão a criação de locais próprios para embarque e desembarque dos passageiros, em virtude do excesso de multas de trânsito sofridas pelos motoristas. Outra medida seria a isenção de impostos na compra de veículos, o que já ocorre com os taxistas.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Precisamos que sejam criadas zonas de embarque e desembarque, pois os motoristas estão sendo constantemente multados, visto que não tem onde parar em locais como o Centro, Aeroporto ou Rodoviária. Não temos um local específico para o passageiro embarcar e desembarcar e, nessa situação, somos multados. A regulamentação visa trazer medidas que podem amenizar os prejuízos sofridos pelos motoristas”, explica Erico Luiz, presidente da Cooperativa de Transporte por Aplicativos do Piauí (COOPERTAPP-PI).

Além dessas medidas, a categoria reivindica que haja uma limitação da taxa "usurpada" pelas operadoras no valor da corrida. Segundo Erico Luiz, as empresas de aplicativo chegam a ficar com mais de 50% do valor, o que acaba prejudicando o ganho dos motoristas. “Com a regulamentação, a taxação seria limitada. Os aplicativos sequer têm um CNPJ estadual, eles arrecadam o lucro e pagam imposto em São Paulo”, destaca.

O presidente da cooperativa aponta ainda que há regulamentações municipais em outros estados como São Paulo e Rio de Janeiro. “Elas impedem que esse tipo de usurpação do poder econômica ocorra”, diz Erico Luiz. A categoria solicita ainda que seja desenvolvido um aplicativo próprio na cidade, no sentido de incentivar o serviço de corridas por aplicativo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Edna Maciel / O DIA TVIthyara Borges