Teresina: motoristas discutem possibilidade de deflagrar greve ainda esta semana

Teresina deve ter uma greve geral do transporte coletivo já nos próximos dias caso os impasses entre trabalhadores, empresários e a Prefeitura não se resolva. É o que afirma o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transporte Urbano (Sintetro), Francisco Cardoso. Em conversa com o Portalodia.com nesta manhã (27), ele disse que a categoria se encontrará amanhã com vereadores na Câmara Municipal para debater a situação do transporte da capital.



A depender do que for decidido com os parlamentares, os trabalhadores se reunirão em assembleia para decidir se a greve geral terá início já nesta semana. Dentre as reivindicações da categoria para evitar o movimento, destacam-se: aumento da frota de ônibus, pagamento de salários atrasados, reativação de linhas extintas pela Strans e assinatura da convenção coletiva dos motoristas e cobradores.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Na manhã de hoje (27), o Sintetro esteve na Câmara Municipal para entregar aos vereadores um documento contendo todas as reivindicações da categoria e inclusive queixas de outros sindicatos a respeito das dificuldades com o transporte coletivo de Teresina. Francisco Cardoso explica.

“No documento que estamos entregando hoje, outros sindicatos nos procuraram preocupados porque estão ameaçando cortar os vales de outras categorias já que não tem transporte. Temos aqui assinaturas do Sindicato do Comércio e do Sindicato da Construção Civil. Viemos trazer esse pedido para marcar reunião em caráter de urgência com os empresários, deputados e vereadores para poder de uma vez por todas levar a demanda ao prefeito e exigir providências”, diz o presidente do Sintetro.



Francisco Cardoso esteve na Câmara para levar o documento assinado por diversas categorias ao vereadores - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Na audiência que acontecerá amanhã (28), os trabalhadores discutirão com os vereadores sobre o atraso salarial dos motoristas e cobradores e a convenção coletiva de 2019 cuja assinatura ainda está pendente. Depois da reunião, os profissionais vão se reunir em assembleia para deliberar a deflagração de greve geral. Caso o movimento seja aprovado, a questão será apenas a escolha da data.

“Amanhã vamos falar sobre os últimos acontecimentos e a categoria é que decide se a gente já cruza os braços ou se espera o dia 06, porque terá um ato nesse dia. A alternativa mais viável é a dos vereadores de aumentar 300 ônibus e não só em horário de pico, mas o dia inteiro inclusive finais de semana e feriados. Outra questão é a volta das linhas que foram desativadas. Voltam-se as linhas, aumenta o número de carros e, nesse momento, amenizaria demais o que a população vem sofrendo”, afirma Cardoso.

Presidente da Assembleia propõe integração dos ônibus com o metrô de Teresina

As discussões em torno dos problemas do transporte coletivo de Teresina extrapolaram a esfera municipal e agora também são tema de debate no Legislativo Estadual. Após o governador Rafael Fonteles anunciar um pacote de medidas para amenizar os problemas causados pela falta de ônibus, agora foi a vez do presidente da Assembleia, deputado Franzé Silva, propor uma solução.

Segundo ele, uma das saídas para a crise do transporte seria fazer a integração entre os ônibus que circulam na capital e o metrô de Teresina. Franzé de reuniu com o secretário de Planejamento da Prefeitura, João Henrique Sousa, para tratar do assunto.

“Proponho que estudemos essa possibilidade da integração entre sistema de ônibus com o metrô como alternativa para solucionar a situação, inclusive barateando para o usuário e para o município e melhorando a qualidade do transporte de Teresina. Informamos ao secretário o andamento do projeto de lei encaminhado pelo governador à Alepi, que trata do recurso que irá diminuir o impacto com relação às gratuidades do sistema”, explicou Franzé.



Franzé propôs a integração entre os ônibus e o metrô de Teresina - Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com o parlamentar, a projeção financeira através do projeto do Governo do Estado é injetar no sistema de transporte algo em torno de R$ 1,5 milhão. O recurso poderá ajudar o setor a funcionar a contento dentro das perspectivas de crescimento de Teresina.

