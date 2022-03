Teresina: orçada em R$20 milhões, obra na Av. Ulisses Marques segue parada

Orçada em mais de R$20 milhões, a obra na Avenida Ulisses Marques, que ligará as Zonas Leste e Norte de Teresina, segue parada e sem previsão para conclusão. Em agosto do ano passado, a equipe de reportagem do O DIA visitou o local. Hoje, cinco meses depois, a obra praticamente não avançou.

O percurso total da obra é dividido em duas partes. O primeiro trecho da avenida Ulisses Marques, que compreende a ligação da Presidente Kennedy com a Rua Dirce de Oliveira (bairro Ininga), foi entregue em 2020 e veículos trafegam pela via. Entretanto, a pavimentação asfáltica ainda não foi concluída e, no local, a situação é de abandono e sujeira.



Dentre as mudanças realizadas, apenas postes de iluminação da via e placas de sinalização foram colocados.



Confira o comparativo da obra em agosto 2021 e em março de 2022:





Obra em 2021 | Obra em 2022 (Fotos:Jailson Soares/ODIA)

Contraponto

A obra, que iniciou na gestão de Firmino Filho, segue paralisada desde o início da pandemia. Atualmente, parte da obra, que compreende a construção de uma ponte na Universidade Federal do Piauí (UFPI), está parada por conta de um impasse entre a prefeitura e a construtora responsável pelo serviço.



“Recebemos a obra parada no início da gestão de Dr. Pessoa e desde então iniciamos uma nova licitação. Agora só temos que esperar que se conclua o certame licitatório, que seja emitida a ordem de serviço para que possamos iniciar o cronograma de 12 meses e entregar a obra à população”, afirma Luana Barradas, superintendente executada da Superintendência das Ações Descentralizadas Norte (SAAD).



Outra responsável pela obra é a Superintendência das Ações Descentralizadas Leste. O Dia entrou em contato para obter mais informações sobre previsão de conclusão da obra, todavia, até o fechamento desta matéria não obteve retorno. O espaço permanece aberto para futuros esclarecimentos.



Ithyara Borges