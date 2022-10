Teresina: parte da Avenida Raul Lopes será interditada neste final de semana

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) anunciou que parte da Avenida Raul Lopes será interditada nos dias 14, 15 e 16 de outubro para realização de evento privado.

Segundo informações do órgão, a interdição começa a partir das 17h e segue até as 5h da manhã do dia 15. O bloqueio afetará o trânsito desde o balão da Eurobusiness até a Ponte da Primavera.

Ainda segundo a Prefeitura de Teresina, o Mirante da Ponte Estaida funcionará em horário diferenciado. Na sexta-feira (14), o atrativo turístico ficará aberto das 9h às 13h, no sábado (15), será fechado e no domingo (16), o local voltará ao seu funcionamento normal, das 9h às 19h.

