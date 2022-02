Teresina passa a ter 4 UBS’s para atendimento exclusivo de covid; veja quais

A partir desta quarta-feira (23), Teresina contará com quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atendimento exclusivo de covid-19. São elas: UBS do Real Copagre, na zona Norte; UBS do Planalto Uruguai, na zona Leste; UBS do Gurupi na zona Sudeste; e UBS do Parque Piauí na zona Sul. Os atendimentos são feitos todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, das 7h às 19h.



Além das UBS’s, Teresina também tem um hospital exclusivo para casos de covid: o Hospital do Monte Castelo, onde o atendimento é feito 24 horas. O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque, explica o protocolo de recebimento do paciente nas unidades.



““Nas unidades Covid o paciente é colocado em local separado, preferencialmente arejado e feita avaliação do paciente que recebe atendimento médico, faz exames conforme a avaliação do médico”, explica Gilberto Albuquerque, presidente da FMS.

As outras 86 UBS’s disponíveis em Teresina estarão atendendo às demandas de saúde regulares da Atenção Básica e casos de pessoas com sintomas gripais, mas com teste negativo para covid-19.

