Teresina realiza Mamaço em alusão ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano

Em alusão ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano, o Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) realiza hoje (31), um Mamaço com mães doadoras e lactantes. O evento teve início às 16h no Parque da Cidadania, em Teresina, e irá contar com homenagens, música e serviços de orientação para o aleitamento materno e doação.

Comemorada em Maio, o Mamaço faz parte da I Semana Estadual de Doação de Leite Humano no Estado e tem como principal objetivo realizar o cadastro de mães que estão amamentando e desejam aderir ao grupo de doadoras do Banco de Leite Humano.

"O mamaço é para chamar atenção da sociedade e principalmente das mães que amamentam para que a gente consiga adequar nosso estoque. Queremos chamar atenção para a causa que é bastante urgente que requer uma série de ações e que são ações simples, onde a gente conta com a população de mães saudáveis que podem contribuir ao longo de 8 a 10 dias tirando pequenas quantidade de leites e conseguem salvar a vida de vários bebês na UTI”, diz Vanessa Paz, coordenadora do Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa.

Como ser doadora de leite

Para se cadastrar, basta levar o cartão do pré-Natal. Para ser doadora, a mamãe deve estar alimentando seu bebê em livre demanda; estar saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação; residir em Teresina ou Timon e possuir caderneta de gestante com os exames do último trimestre atualizados.

O bebê que recebe o leite doado é o recém-nascido prematuro e baixo peso, com problemas neurológicos ou com infecção. Na Maternidade Dona Evangelina Rosa, há 56 bebês com dieta para Leite Humano Pasteurizado, onde 25 deles estão recebendo leite pasteurizado pelo Banco de Leite Humano. Além de poder doar diretamente no banco de leite, as mães que residem no entorno das maternidades do Dirceu, Buenos Aires e Satélite podem procurar os postos de coleta de leite humano nesses locais.



Vanessa Paz, coordenadora do Banco de Leite Humano da MDER, pede às mães saudáveis que amamentam que façam a doação. “Nosso estoque de leite está reduzido, precisando de doações para os bebês prematuros e que estejam internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da Maternidade. O leite materno salva vidas”, enfatiza.



Para realizar o cadastro e virar doadora entre em contato através do 0800 280 2522 ou 32282022 e ainda pelas redes sociais. Instagram: @bancodeleitethe e Facebook: Banco de Leite THE.



