Teresina registra duas mortes por Chikungunya; a capital tem 406 casos confirmados

Duas pessoas morreram em Teresina vítimas de Chikungunya. A informação foi confirmada pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) que, segundo dados, já confirma 406 casos da doença e outros 920 ainda estão sob notificação na capital.

De acordo com o último boletim epidemiológico ainda existe a confirmação de 4.344 casos de dengue, sendo oito óbitos confirmados. Além disso, a capital ainda concentra sete casos confirmados de zika, sem óbito.



A primeira morte por Chikungunya no Piauí, em 2022, foi registrada no dia 03 de junho, na cidade de Picos. A vítima era um adolescente de 14 anos natural do município de Jaicós.



(Foto: Divulgação/FMS)

Na Semana Epidemiológica (SE) 24 foram notificados seis novos casos de dengue, mostrando uma redução de 68% quando comparado com os casos notificados na SE 23. Amariles Borba, diretora da Vigilância em Saúde, informa que as pessoas precisam ter cuidado para evitar criadouros de mosquito.



“É preciso limpar os quintais e outros locais que acumulam água. As doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti podem ser graves, com inflamação no cérebro, deixar sequelas permanentes ou levar ao óbito”, fala.



O presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, cita que os agentes de endemias fazem o trabalho de orientação em todas as zonas da cidade. “Os agentes estão em todas as áreas de Teresina, dando orientações sobre como evitar a proliferação de doenças e com ações de coleta de ovos dos mosquitos. Analisamos quais são os pontos que estão com mais infestação para intensificar as atividades dos agentes de endemias nessas áreas”, cita.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no