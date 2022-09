Teresina: serviços essenciais de saúde estarão abertos no feriado de 7 de setembro

Durante o feriado da Independência, celebrado nesta quarta, 7 de setembro, os serviços essenciais de saúde em Teresina funcionarão normalmente. Os hospitais, maternidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), Samu e algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) também estarão abertas e prestando assistência à população.



Funcionam as UBSs dos seguintes bairros:



- Parque Piauí;

- Porto Alegre;

- Santa Isabel;

- Renascença e,

- Santa Maria da Codipi.

Nas UBSs, as pessoas terão acesso a consulta, prevenção em saúde e vacinação de rotina.



É importante lembrar que na quarta (07) não funcionam os serviços administrativos da Fundação Municipal de Saúde (FMS), a parte ambulatorial do Hospital Lineu Araújo e as outras 86 UBS.



(Foto: Divulgação/FMS)

A vacinação Covid volta ao normal no dia 8 de setembro nos seguintes locais: Terminal do Parque Piauí, Terminal do Zoobotânico, Terminal do Livramento e Terminal do Buenos Aires, que estarão vacinando pessoas a partir dos 12 anos. E todos aqueles a partir de 3 anos de idade podem ir ao posto de vacinação que fica no Teresina Shopping.

As Unidades Básicas de Saúde estarão vacinando crianças de 5 a 11 anos: UBS Buenos Aires, UBS Parque Brasil, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite, UBS Alto da Ressurreição e UBS Parque Poti.

Com informações da FMS