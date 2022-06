Teresina: vítimas de acidente de trânsito em 2022 superam o mesmo período do ano passado

Segundo dados do Hospital de Urgência de Teresina (HUT), os cinco primeiros meses de 2022 registraram 3.589 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. O número de acidentados é 5% maior do que o registrado no mesmo período de 2021.

(Foto: Arquivo O Dia)

O levantamento da estatística do HUT mostra também que acidentes com motociclistas lideram o ranking de casos que chegam à emergência, representando cerca de 87% dos atendimentos. Desse total, 69% das vítimas necessitam de cirurgias ortopédicas, neurológicas ou bucomaxilo facial.

No HUT, recebe, em média, 750 vítimas por mês vítimas de trauma por acidentes de trânsito. “As ações da campanha terminam hoje, mas o cuidado com a vida no trânsito deve continuar, precisamos conscientizar sobre a importância da prevenção para baixarmos esse índice”, ressaltou Fábio Marcos de Sousa, diretor-geral da unidade.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no