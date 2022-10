Teresina zera óbitos e taxa de positividade para Covid, diz FMS

A cidade de Teresina não registrou nenhum óbito e zerou a positividade de RT-PCR para Covid na 40ª semana epidemiológica de 2022 (01 a 08 de outubro). Os indicadores são do Painel Situacional do Centro de Operação Emergencial (COE), da Fundação Municipal de Saúde. Em setembro deste ano, o Grupo de Pesquisa de Análise em Saúde da UFPI, informou que a taxa atingiu o menor valor desde a última onda de casos no Piauí, ficando em 3,09%.

Os dados comparativos do COE da semana epidemiológica 40ª com a 39 as internações por síndromes respiratórias agudas graves estão estáveis e o nível de transmissão Covid baixo (faixa verde).



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O tempo que o vírus da Covid permanece no corpo pode variar dependendo de alguns fatores, como o estado de saúde prévio da pessoa, a quantidade de vírus com que ela se contaminou e o status vacinal (vacinados têm duração menor do vírus no corpo do que não vacinados, possivelmente por possuírem uma carga viral mais baixa).



Os adolescentes, adultos e idosos continuam sendo vacinados contra a Covid na capital de segunda a sexta nos seguintes locais: Terminal do Parque Piauí, Terminal do Zoobotânico, Terminal do Livramento, Terminal do Buenos Aires e posto do Teresina Shopping.

Os pais que desejem vacinar os pequenos de 5 a 11 anos podem ir às terças e quintas nas Unidades Básicas: Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Alto da Ressurreição e Parque Poti. Já aos sábados e domingos podem ir nas UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença. As crianças podem ser vacinadas também no Teresina Shopping, de segunda a sábado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no