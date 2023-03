Teto de sala de aula desaba na UESPI; estudantes e docentes denunciam descaso

O teto de uma sala de aula localizada no Setor 21, no Campus Poeta Torquato Neto da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), desabou na manhã deste sábado (11). Pelas redes sociais, estudantes e docentes denunciaram o que chamaram de “descaso” e “precariedade” da estrutura do campus, situado no bairro Pirajá, zona Norte de Teresina.



De acordo com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Uespi, o problema é antigo e tem sido denunciado há anos, mas pouco foi feito para melhorar a estrutura do prédio. Ainda de acordo com os estudantes, o setor afetado já havia passado por reparos.

“Um problema antigo, que tem sido denunciado há anos e pouco, ou quase nada, foi feito para melhorar minimamente a estrutura tão antiga e defasada do prédio, que coloca em risco a vida de estudante e servidores públicos e prestadores de serviços terceirizados. Desta vez, a Uespi perde também parte do Setor 21, que já havia passado por reparos, que evidentemente foram mal executados”, afirmou.

Já o Sindicato dos Docentes da Uespi (ADCESP) alertou, pelas suas redes sociais, que a precariedade da estrutura coloca em risco à vida de centenas de estudantes que circulam e assistem aula no setor. O Sindicato fez ainda um convite ao governador Rafael Fonteles para que ele conheça a universidade.

“É lamentável a forma como a única universidade pública mantida pelo Estado do Piauí vem sendo tratada. Há anos, professores e estudantes veem denunciando a precariedade, desrespeito e o sucateamento da Universidade Estadual do Piauí. Construída de forma improvisada e mantida em condições precárias, a estrutura da universidade já não suporta mais tamanho descaso”, destacou.

Procurada pelo O DIA, a UESPI informou que, por segurança, toda a estrutura foi isolada. A equipe do Departamento de Engenharia já foi ao local e, na segunda-feira, dia 13, fará uma vistoria para, em seguida, começar o trabalho de reparação.

“Esclarecemos que o prédio não apresentava nenhuma adversidade, já que a Prefeitura Universitária não recebeu comunicação sobre qualquer problema no setor. Informamos que a universidade está no período de férias, nesse sentido, nossa equipe irá trabalhar para tudo ficar pronto antes do início das aulas, no dia 03 de abril”, argumentou.

