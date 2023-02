Transporte Eficiente paralisa as atividades e usuários denunciam precariedade da frota

O Transporte Eficiente de Teresina paralisou as atividades nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (07). O serviço funcionou apenas para as pessoas que fazem hemodiálise. De acordo com o presidente da Associação dos Cadeirantes do Município de Teresina (ASCAMTE), Wilson Gomes, o motivo do ato é a situação precária do serviço e a redução da frota.

Transporte em Teresina: motoristas decidem sobre paralisações, mas descartam greve geral

(Foto: Divulgação / ASCAMTE)



De acordo com a ASCAMTE, antes da pandemia eram 18 veículos e hoje apenas cinco carros estão disponíveis para atender um público de aproximadamente três mil cadeirantes em Teresina. Além disso, a Associação denuncia que a empresa Santa Cruz que operacionaliza o serviço alega que está há quase três meses sem receber o repasse da Strans. Por conta disso, os carros estão sem combustíveis e motoristas sem receber salários.



(Foto: Divulgação / ASCAMTE)



No último fim de semana, apenas três carros rodaram para atender as cinco zonas da capital. “Neste último sábado só rodaram três veículos para atenderem cinco zonas e deixaram vários cadeirantes sem atendimento, inclusive para a hemodiálise. Estamos fazendo essa intervenção para que a STRANS o pagamento que está em atraso. Essa medida é precisa para que a gente busque uma solução plausível para que o sistema volte à normalidade”, disse o Wilson Gomes.

A reportagem de O Dia procurou um posicionamento da STRANS sobre o pagamento dos repasses e também sobre os problemas relacionados à frota. Mas até o momento, não recebemos um retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no