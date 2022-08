Trecho da avenida Centenário será interditado por duas semanas para obra de saneamento

A Águas de Teresina informou, nesta quarta-feira (31), que irá interditar novo trecho da avenida Centenário, na zona Norte, para implantar rede de esgoto e possibilitar a conexão de 3.250 novas residências ao sistema de tratamento. A obra terá início nesta quinta-feira (01 de setembro), com duração de duas semanas. A interdição compreenderá o intervalo entre ruas Rio de Janeiro e Guaporé, que receberá toda a sinalização necessária para que seja garantida a segurança das pessoas que transitam ou residem no local.

Foto: Divulgação/Águas de Teresina

“O saneamento contribui para a queda do número de internações por veiculação hídrica, reduzindo, consequentemente, os custos com saúde pública. Também reduz os gastos das famílias com farmácia, pois sem criança doente não é preciso comprometer o orçamento familiar com a compra de remédios. Tudo isso amplia a qualidade de vida das pessoas. Para a cidade, também há ganhos, pois o saneamento proporciona valorização de cerca de 15% dos imóveis”, destaca Fernando Lima, diretor-executivo da Águas de Teresina.

Foto: Divulgação/Águas de Teresina



Atualmente, a capital piauiense possui 42,6% de cobertura de esgoto. Com os investimentos realizados na infraestrutura de saneamento, a Águas de Teresina aumentará esse índice para 59% até o ano de 2024, atingindo a universalização da coleta e tratamento de esgoto em 2033. Dessa forma, Teresina cumprirá o que determina o Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Orientações de percurso durante as obras

No período das obras, o motorista que transitar na avenida Centenário, no sentido Centro-Norte, deverá realizar uma conversão à direita na rua Rio de Janeiro e, em seguida, à esquerda na rua Coelho de Resende. O condutor deverá seguir pela rua Coelho de Resende até a rua Guaporé, onde realizará uma nova conversão à esquerda para acessar a avenida Centenário.

Ligação na rede de esgoto é responsabilidade do cliente

Para usufruir dos benefícios, a Águas de Teresina sinaliza a importância do cliente fazer a ligação do seu imóvel à rede de esgoto disponível na via pública. Para isso, todos os usuários estão sendo informados por comunicação impressa sobre a liberação para utilizar a rede e os custos necessários.

