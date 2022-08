Com transporte à beira do colapso, Merlong pede fiscalização em contratos

Sem muitos avanços desde a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara de Teresina, o transporte coletivo na capital voltou à pauta após O Dia publicar na semana passada uma versão do Setut de que o sistema está à beira do colapso e os empresários voltarem a cobrar o pagamento do déficit.

Nessa segunda-feira (29/08), o deputado federal Merlong Solano (PT) solicitou ao Tribunal de Contas do Piauí (TCE-PI) que fiscalize os contratos da Prefeitura de Teresina com as concessionárias que operam o transporte coletivo. O parlamentar requereu também que sejam averiguadas as planilhas e os atos administrativos.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Teresina sofre os efeitos negativos da falta de transporte urbano. Estive na Avenida Frei Serafim em horário de pico para conversar com a população e conferir como está funcionando o sistema e a insatisfação foi geral. Enquanto isso, o prefeito Dr. Pessoa, responsável legal por resolver o problema, informou que acompanha de longe os desdobramentos do caso”, disse Merlong.

O deputado relatou que encontrou populares aguardando mais de três horas por um ônibus no centro da capital. Ele comentou que a CPI apontou os problemas do transporte, mas o prefeito Dr. Pessoa (Republicanos) se abstém de suas responsabilidades e não resolve o problema.

“O Setut diz que precisa de uma passagem de R$ 8 para viabilizar os custos do sistema, mas é um valor muito alto para a população, que já sofre com os efeitos da inflação nas alturas. Por isso defendo o subsídio custeado pela PMT. O TCE tem competência e qualificação para verificar a natureza dos contratos, apurar quem deve a quem, qual o valor da dívida, quanto deve ser investido pela prefeitura para viabilizar o sistema. Vamos acompanhar de perto do trabalho do TCE nesse caso”, finalizou o deputado.

A CPI do transporte coletivo de Teresina completou um ano desde que foi dada como concluída no parlamento municipal. Questionado pela reportagem do O Dia sobre o que foi feito desde então, o prefeito Dr. Pessoa disse que está acompanhando o problema de longe .

