Trecho da Rua Coelho Rodrigues é interditado a partir desta sexta (8) por 15 dias

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) interditou parcialmente o tráfego de veículos e pedestres, no trecho da rua Coelho Rodrigues, entre a avenida Maranhão e a rua Rui Barbosa, no Centro de Teresina. A interdição teve início nesta sexta-feira (8) a partir das 6h, com previsão de 15 dias úteis.

A proibição parcial do tráfego começa com a operação de sinalização nas proximidades da praça da Bandeira, no Centro de Teresina. A interrupção é a pedido da SAAD Centro, sendo executado e coordenado pelas equipes técnicas de engenharia da Diretoria de Trânsito e Sistema Viário da Strans.

A via será interditada para que seja dada continuidade às obras de acessibilidade e revitalização na região. O órgão orienta aos condutores que busquem rotas alternativas na região e evitem o trecho. Os agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores e auxiliar no fluxo do trânsito.

