UBS’s de Teresina funcionarão em horário diferenciado no Carnaval; confira

Em razão das festividades de Carnaval, a rede pública hospitalar de Teresina funcionará em horário diferenciado nos próximos dias. Conforme informou a Fundação Municipal de Saúde (FMS), no sábado (18) e no domingo (19), somente quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionarão, sendo uma em cada zona da cidade. Veja abaixo:



Funcionamento das UBS no final de semana:

Zona Sul – Parque Piauí

Zona Sudeste – Renascença

Zona Norte – Santa Isabel

Zona Norte – Santa Maria da Codipi

Horário de funcionamento: das 7h às 19h.



Foto: O Dia

Já na segunda-feira (20) e na terça-feira (21), as UBS’s de Teresina não funcionarão. Os serviços retornam somente na quarta-feira-feira de cinzas (22), quando quatro unidades voltam a abrir das 7h às 19h. O atendimento será totalmente restabelecido somente na quinta-feira (23), com todas as 91 UBS’s da rede hospitalar de Teresina operando normalmente.

Leia também: Carnaval: confira o funcionamento do comércio, bancos e shoppings em Teresina

“As UBS’s são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais”, afirma Nádia Spíndola, diretora de Atenção Básica da FMS.

SAMU e UPA funcionarão normalmente no Carnaval

Outros serviços

Durante todos os dias de carnaval, a FMS mantém funcionando os serviços de urgência e emergência. Estarão abertos os hospitais, maternidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e SAMU. A equipe do Centro de Zoonoses estará de plantão para recolhimentos de cães, gatos e atendimentos clínicos. Já o Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, por fazer parte da rede ambulatorial, estará fechado, retornando seu atendimento na quinta-feira (23).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no