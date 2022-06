UESPI suspende aulas em três cursos após casos de Covid-19; saiba quais são

Três cursos do campus Torquato Neto, da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), suspenderam as aulas por conta do surgimento de casos de Covid-19. A decisão foi tomada pelo colegiado das turmas de Administração, Contábeis e Direito. A instituição havia criado o Protocolo Sanitário para Desenvolvimento de Atividades Presenciais Acadêmicas e Administrativas para o retorno de forma presencial, no dia 18 de abril de 2022.

O curso de Administração decidiu pela suspensão das aulas presenciais até o dia 21/06, com as atividades acadêmicas acontecendo de forma remota. Contábeis decidiu pela suspensão somente por cinco dias e o curso de Direito deve realizar a reunião de Colegiado para definir o período de suspensão.

A UESPI informou por meio de nota que está adotando "medidas que possam auxiliar na quebra da cadeia de transmissão do vírus, mediante suspensão de atividades presenciais de setores administrativos e de turmas envolvidas em trabalho acadêmico presencial”.

As aulas nos cursos da instituição somente devem retornar, de acordo com resolução interna, se não apresentarem sintomas ou se testarem negativo para Covid. As atividades do período do afastamento mencionado poderão ocorrer na modalidade remota e/ou por meio de compensação no decorrer do período.

