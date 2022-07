UFPI: PM e Polícia Federal vão reforçar segurança em campus após onda de arrastões

Na última sexta-feira (1º), representantes da Universidade Federal do Piauí (UFPI) junto com o Tenente-Coronel Adriano Lucena, comandante do Comando Metropolitano I da Capital, e o chefe do Núcleo de Operações da Polícia Federal, Mario Paulo, se reuniram na sede da universidade. O objetivo foi discutir a intensificação de ações para ampliar medidas de segurança à comunidade acadêmica do Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina.

Como resultado imediato da reunião, as rondas da PM passam a ter seus horários ampliados até às 22h, para oferecer mais segurança aos alunos na faixa de horário de encerramento das atividades noturnas, especialmente, nas paradas de ônibus em frente aos centros. Também ficou acertada a ampliação do apoio da Polícia Federal por meio do incremento de seus serviços de inteligência.

A atuação da Universidade para fortalecer a segurança inclui reforço das ações da Divisão de Vigilância, com o trabalho de 186 profissionais, entre 23 postos de vigilantes desarmados e 16 postos de profissionais com armas, efetivos e terceirizados. Em horários de pico, as ações se intensificam com duas viaturas e três motos que fazem rondas no campus. Houve, ainda, ajuste de horários de atuação dos vigilantes para melhor atender às necessidades do retorno presencial.

O Tenente-Coronel Lucena enfatizou que a PM-PI garantirá, dentro de suas atribuições, o melhor serviço de segurança à comunidade que frequenta o Campus de Teresina. “Contamos com a participação de todos e incentivamos que, em eventuais ocorrências, não deixem de fazer Boletins de Ocorrência, além de buscar amparo da Polícia fazendo uso de nossos canais de comunicação, como o 190 e nossos aplicativos, como o PMPI Cidadão, e redes sociais (@pmpi_oficial)”, afirmou.

