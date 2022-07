Vacinação contra Covid-19 é retomada esta semana em Teresina; confira locais

A vacinação contra Covid-19 continua esta semana em Teresina. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) divulgou o cronograma para os dias 25 a 29 de julho e os locais de atendimento à população. As vagas podem ser agendadas pelo site da FMS e contemplam a terceira dose (primeiro reforço) da população de 12 anos e mais.



Leia também: Teresina estabiliza em alta os casos de covid-19, aponta COE

De segunda (25) a sexta-feira (29), sete pontos estarão disponíveis para vacinação drive thru nos terminais do Parque Piauí, Zoobotânico, Livramento, Buenos Aires, CEU Norte, além de postos fixos no Teresina Shopping e Shopping Rio Poty. O horário de funcionamento é das 9h às 17h, exceto para o Rio Poty que funciona das 10h às 17h.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Nestes locais, serão recebidos os públicos de vacina contra a covid para 1ª, 2ª e 3ª dose/dose de reforço (pessoas de 12 anos e mais), além 2º reforço (adultos 18 anos e mais com intervalo mínimo de 4 meses da última dose) e o 3º reforço para pessoas que iniciaram o esquema com a Janssen.



A vacinação infantil contra a Covid-19 segue sendo realizada de segunda a sexta nas UBS Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Alto da Ressurreição e Parque Poti. “Nestes locais, serão recebidas todas as crianças de 5 a 11 que precisam tomar primeira ou segunda dose, sem necessidade de agendamento”, diz Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação da FMS.



No momento da imunização é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina. Crianças e adolescentes devem ainda estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da FMS