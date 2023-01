Ventos em Teresina chegaram a 67 km/h durante noite chuvosa

A ventania que atingiu Teresina na noite desta terça-feira (17) deixou muitos teresinenses assustados, não somente pelos estragos, mas pela velocidade dos ventos, que chegaram a 67,68 km/h, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno tem uma explicação: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema gerador de chuvas no Nordeste.



A ZCIT estava estacionada sobre o estado do Maranhão, atuando de maneira secundária no Piauí, e conseguiu se aproximar do Estado após o sistema atmosférico do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que estava bloqueando a entrada de umidade em solo piauienses, se distanciar.



O geógrafo e assessor técnico da Defesa Civil do Piauí, Werton Costa, destaca que o local onde as rajadas de ventos se manifestaram com mais intensidade foi na região Sudeste de Teresina, se espalhando pelas zonas Leste e Norte da capital. As fortes ventanias causaram severos danos à rede elétrica, deixando alguns bairros sem energia. Na Avenida Pires de Castro, no centro da cidade, a fiação caiu, atrapalhando o trânsito e causando congestionamento nas primeiras horas da manhã quarta (18).

E a previsão é de mais chuvas intensas em Teresina nos próximos dias. “As zonas de convergência vão continuar atuando, oscilando sobre a costa nordestina, e continuará muito presente sobre o Piauí. Nesta semana há possibilidade de novos episódios, por isso é muito importante ficar acompanhando a previsão do tempo diariamente e a emissão dos alertas meteorológicos divulgados pelo Inmet”, destaca o geógrafo Werton Costa.



Ventos em Campo Maior chegaram a 80 km/h e causaram estragos

No município de Campo Maior, as ventanias foram ainda mais intensas, alcançando velocidade média de 70 a 80 km/h, inclusive causando estragos e prejuízos. Árvores de grande porte foram arrancadas e trailers foram arrancados, além de placas de sinalização.

“Foi um evento muito localizado na faixa Centro-Norte, onde a nuvem de temporal se formou inicialmente em Campo Maior, causando chuva localizada, intensa e com rajadas de vento, e se deslocou para o Oeste, atingindo a capital”, disse.







Ventania na tarde desta terça-feira (17) deixou estragos em Campo Maior (Fotos: Reprodução/ redes sociais)

