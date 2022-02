Vídeo: socorristas do SAMU fazem protesto e pedem regularização da profissão em Teresina

Condutores socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Teresina realizaram, na manhã desta segunda-feira (28), um protesto em frente à sede da instituição, localizada na avenida Miguel Rosa, na zona Sul de Teresina, pedindo a regularização da profissão, melhorias nas ambulâncias, além de outras pautas.

Segundo os servidores, o projeto, que é uma lei federal (n 12.998/14 e 9.503/97), aguarda aprovação do prefeito da Capital, Dr. Pessoa, desde o ano passado. “Sou condutor socorrista do Samu de Teresina, porém não sou reconhecido pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) e nem pela Prefeitura. Estamos com um Projeto de Lei na mesa do prefeito parado desde junho de 2021. Queremos apenas que ele regulamente a nossa profissão”, explica o socorrista Wildomark Vasconcelos, que está a frente da manifestação.



O profissional destaca que o motorista de ambulância é capacitado para atender qualquer ocorrência.

“Nós somos qualificados e treinados em prol da vida do próximo. Colocamos os joelhos no chão e as mãos no sangue em prol de salvar uma vida, mas não somos reconhecidos”, afirma.

Condutores socorristas do Samu de Teresina pedem regulamentação da profissão (Foto: Arquivo Pessoal)

Além disso, a categoria cobra ainda a renovação da frota de ambulâncias, onde muitas já encontram-se sucateadas, bem como a implantação de mais equipes de motolâncias, uma enfermeira em cada ambulância básica do Samu, pagamento do retroativo e retorno do vale transporte.



“Estamos clamando pela melhoria do Samu. Hoje nós temos 8 ambulâncias básicas, 3 avançadas e 4 motolâncias. Isso é muito pouco, a população de Teresina é flutuante passa de um milhão e com essa demanda e crescimento da população, as ambulâncias não dão conta de fazer todas as ocorrência, fora que as ambulâncias básicas estão sucateadas”, acrescenta Wildomark Vasconcelos.



Denúncia ao Ministério Público

A 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, recebeu informações sobre as condições das ambulâncias do Samu Teresina, as quais apontavam que os veículos estariam em situação precária, sofrendo com constantes problemas de funcionamento. A partir de tais dados, a Promotoria instaurou um procedimento para averiguar a veracidade dos fatos e cobrar das autoridades municipais esclarecimentos, explicações e soluções para o que foi informado ao MPPI.

Durante a audiência, ficou reconhecida a necessidade de renovação da frota de ambulâncias. Além disso, foi definido que a diretora da DAE/FMS, Clara Leal, e o diretor-geral do Samu Teresina, Eliel Pereira, encaminharão à 29ª Promotoria de Justiça os documentos comprobatórios dos processos de aquisição de uma nova frota, além de informações sobre o custeio do serviço móvel de urgência.



