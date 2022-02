VÍDEO: com defeitos, ambulâncias do SAMU de Teresina dificultam socorro a pacientes

Carros sem faróis, sem limpador de para-brisa e sem ar-condicionado. É esta a situação das ambulâncias que Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Teresina, o SAMU. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram uma ambulância tendo que ser empurrada por populares e profissionais após uma falha mecânica e um outro veículo com defeito nos faróis e no sistema de suspensão socorrendo uma vítima de acidente no Vale do Gavião.







A situação não é exatamente uma novidade. É que segundo o Sindicato do Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem do Piauí (Senatepi), há anos a prestação de serviço do SAMU de Teresina vem sendo sucateada e isso se agravou mais nos últimos anos com o aumento da demanda pela pandemia de covid-19 e com o que a categoria chama de “descaso de uma gestão municipal desastrosa para com um serviço essencial”.





Em conversa com o Portalodia.com, o presidente do Senatepi, Erick Riccely, diz que as ambulâncias do SAMU em Teresina às vezes dificultam o socorro ao paciente e acabam exigindo bem mais dos profissionais que nelas atuam.

“Tem ambulância com a porta amarrada com atadura, com ar condicionado quebrado, o que coloca a vida do profissional e do paciente em risco, porque nessa cidade é um calor muito grande. Tem ambulâncias trafegando até sem limpador de para-brisa no meio da chuva, o que é risco não só para quem está dentro dela, mas também para quem está fora e para os outros veículos. Como que anda sem limpador de para-brisa na chuva?”, afirma Erick.



A situação se agrava mais ainda devido à quantidade de profissionais que acabaram tendo que se afastar do trabalho devido à contaminação pelo coronavírus. A taxa de positividade entre os que atuam na saúde por vezes compromete o fechamento de escalas e a eficiência do atendimento.

Ainda em 2021, o Senatepi já havia denunciado que as motolâncias do SAMU (viaturas sobre duas rodas) chegaram a parar de funcionar por conta da falta de profissionais para cobrir as escalas de trabalho, uma vez que a grande maioria das equipes estava voltada para o atendimento na linha de frente dos pacientes com covid-19.

Categoria vai discutir greve

Os profissionais da saúde estão em discussões sobre a possibilidade de se juntarem aos servidores da Educação Municipal em Teresina e deflagrarem movimento grevista reivindicando melhores condições salariais e de trabalho. A assembleia da categoria deve ocorrer no próximo dia 08 de março reunindo pautas locais e nacionais como a concessão de reajustes salariais e a cobrança aos órgãos de controle por uma fiscalização mais operante sobre os atos do poder público.

Sobre a situação das ambulâncias do SAMU de Teresina, o Senatepi informou que vai acionar o Ministério Público para apresentar formalmente o problema e pedir por providências o mais rápido possível.

O outro lado

O Portalodia.com entrou em contato com a Fundação Municipal de Saúde de Teresina para se pronunciar sobre as denúncias. O órgão ficou de encaminhar uma manifestação nesta segunda-feira (21), quando haverá expediente interno e externo.

