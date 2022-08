Whindersson sobe ao palco e surpreende Joelma em show em Teresina

O humorista piauiense Whindersson Nunes esteve, na noite desta quarta-feira (24), prestigiando o show da cantora Joelma no Encontro de Folguedos, ocorrido no Estádio Albertão em Teresina. Durante a apresentação da paraense, Whindersson subiu ao palco, dançou e deu uma palhinha de uma das canções de maior sucesso da cantora, "Voando para o Pará".

Após o show, o humorista se encontrou com Joelma no camarim e revelou que essa era a primeira apresentação que ele via da cantora ao vivo. Ele também lembrou de um show que ela fez em Bom Jesus, sua cidade natal.

Foto: Reprodução/Instagram

"Já ouvi um show teu lá em Bom Jesus, do lado de fora do "Verão Quente", não sei se tu lembra dessa de show que tinha lá. Faz muito tempo, deve fazer uns 15 anos. Eu não pude entrar porque eu era de menor, por isso que eu só escutei o show, do lado do ônibus. Agora posso beber e tudo", brincou.

Durante a apresentação no Encontro de Folguedos, Joelma cantou alguns dos seus maiores sucessos para uma multidão de fãs, que acompanharam todas as músicas a plenos pulmões. Cavalo manco, Dudu, A lua me traiu e Anjo, foram algumas das músicas que entraram no repertório e fizeram a felicidade dos fãs teresinenses.





