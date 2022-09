“Queremos que vá para o exterior”, diz presidente do Altos sobre possível saída de Tonet

O presidente do Altos, Warton Lacerda, afirmou em entrevista ao O DIA realizada na quarta-feira (21), que apesar de existir um contrato fechado entre o clube e o técnico Fernando Tonet até maio de 2023, isso não deve impedir que haja uma conversa entre eles. Segundo informações, o técnico vem recebendo sondagens de clubes estrangeiros e é possível que deixe o Altos.

Presidente do Altos, Warton Lacerda, em entrevista ao O DIA (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Ao ser questionado sobre a possível saída de Tonet, o presidente do Altos destacou que é grato a Tonet e que quer ver seu crescimento.

“Podemos conversar caso ele vá para um projeto maior, principalmente se for para o exterior. Temos que usar o bom senso. O Tonet é um amigo e sou grato a ele por tudo que já fez no Altos. Temos contrato, mas não vamos impedir que ele vá para o exterior. Pelo contrário, queremos que ele vá para Europa e seja um grande treinador”, disse.



Técnico Fernando Tonet vem recebendo sondagem de times estrangeiros (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar de existir a possibilidade de saída de Tonet, o presidente do Altos afirma que ainda não há outro nome em vista. “Ainda não conversamos sobre isso e iremos tratar desses assuntos depois da eleição”, comenta Warton Lacerda.

Planejamento para 2023

Em relação aos próximos passos a serem dados a partir do ano que vem, Warton Lacerda pontua que tem conversado com outros clubes, como o Fortaleza e o Ceará, a fim de realizar um intercâmbio entre jogadores.



“Recebi o sinal positivo e devo estar em Fortaleza no dia 15 de outubro, após as eleições. Lá iremos conversar sobre esse intercâmbio de jogadores. Aqueles que não estejam sendo aproveitados no momento, que venham para o Altos disputar na Série C da Copa do Nordeste. Assim como jogadores Sub-23 que não passaram diretamente para o profissional também podem vir”, acrescenta.



