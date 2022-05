Altos x Flamengo: Strans diz que frota de ônibus será aumentada; Setut não foi notificado

Neste domingo (01), 25 mil pessoas verão de perto a partida entre Altos e Flamengo disputando a 3º fase da Copa do Brasil, no Estádio Albertão, em Teresina. Devido ao grande fluxo de pessoas que irão transitar pela cidade, deve haver um aumento de 30% a 50% na quantidade de ônibus circulando a fim de atender a demanda.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), foi demandado aos consórcios de transporte público que 125 ônibus devem circular nos horários que antecedem o jogo e também após a partida. Em contrapartida, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) afirma que, até o momento, não foi notificado sobre o assunto.

Além disso, não haverá interdições das vias próximas ao Estádio Albertão. Segundo a Strans, será feito apenas o controle do fluxo de veículos na Avenida Miguel Rosa, Avenida Gil Martins e Avenida Barão de Castelo Branco, que são as três principais vias próximas ao estádio.



O jogo

Altos e Flamengo disputarão a 3º fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam no confronto de ida da competição, que ocorre no próximo domingo (01), às 18h, no Estádio Albertão, em Teresina. A partida deve contar com um público de 25 mil pessoas.

No dia do evento, cerca de 300 profissionais atuarão na segurança dos torcedores, sendo 159 policiais militares e 117 seguranças contratados pelo Altos. O Estádio Albertão será aberto às 13h e todo o entorno será bloqueado, onde apenas torcedores e profissionais que irão atuar no evento, como a imprensa e a polícia, poderão ter acesso. O Corpo de Bombeiros do Piauí também estará presente no dia do evento, com guarnições de incêndio, de resgate e salvamento







Adriana Magalhães