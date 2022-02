Covid: mais de 247 mil piauienses não tomaram nenhuma dose de vacina

O Brasil enfrenta um novo surto de Covid-19, com alta nos números de casos e óbitos. No Piauí, nas últimas 48 horas foram registrados mais de três mil novos casos e 21 mortes pela doença, que matou 7.419 piauienses. Embora, a vacina seja a principal alternativa para evitar casos graves de Covid-19, 8,12% da população vacinável com 5 anos ou mais, ainda não tomou nenhuma dose das vacinas disponíveis na rede saúde.

No estado, de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesapi), 247.167 crianças, adolescentes e adultos ainda são aguardados para tomar a primeira dose da vacina. Para que as prefeituras possam alcançar essas pessoas, a orientação da Secretaria de Saúde é fazer busca ativa e reforçar a comunicação nos municípios . “Estamos enfrentando a terceira onda de Covid-19 no País e, apesar dos esforços concentrados de estado e municípios para vacinar toda a população, muitas pessoas continuam ignorando o fato de que só a vacina salva vidas”, destaca o secretário Florentino Neto.

O Piauí tem ocupado de forma consolidada o segundo lugar no ranking nacional de vacinação, com 83,10% de cobertura vacinal, logo abaixo de São Paulo, que lidera com 84,97%. No Nordeste, o estado foi o que mais vacinou até o momento. “Mesmo com números tão positivos vemos com preocupação o dado de que mais de 247 mil piauienses ainda estão descobertos na imunização, sujeitos a contrair casos graves de covid-19 e serem vetores para o aparecimento de novas variantes”, fala o secretário Florentino Neto.

O superintendente de Atenção à Saúde, Herlon Guimarães, lembra que a variante ômicron, de maior transmissibilidade está circulando no estado e possivelmente tem contribuído com o aumento de casos. Ele ressalta a importância das pessoas avaliarem os números que a pandemia registra no Piauí, antes e depois da vacinação. “Esses números permitem uma avaliação de como é importante à vacina para a redução de casos graves e óbitos. São 247.167 pessoas que estão correndo risco de contrair a doença em um estado mais grave e podendo evoluir até o óbito”, alerta. “Quem não vacinou pode procurar um posto de saúde e iniciar o ciclo de imunização. É um passo importante para todos os piauienses”.

