Enem 2022: segundo dia de provas terá meia hora a menos de duração

No próximo domingo (20) acontece o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Desta vez, os candidatos deverão resolver questões de Matemática e de Ciências da Natureza, que englobam Química, Física e Biologia. Ao todo, são 90 questões objetivas, que deverão ser respondidas em cinco horas de duração.



Assim, os portões abrem às 12h e fecham às 13h. A aplicação de provas do Enem 2022 inicia às 13h30 e encerra às 19h. É importante lembrar que a prova terá meia hora a menos, já que não terá Redação, que foi realizada no primeiro dia.



No Piauí, estima-se que os 62.522 candidatos que compareceram no primeiro dia de provas retornem aos centros de aplicação para o segundo dia do processo seletivo. No Estado, dos 83.445 inscritos, 20.923 candidatos não compareceram. A taxa de presença do Piauí (74,9%) foi a segunda maior do País, atrás apenas de Sergipe, quando 76,2% dos candidatos inscritos compareceram para realizar o exame.

(Foto: Pedro Cardoso/ODIA)

Segurança



O esquema de segurança para o segundo dia de provas do Enem deverá seguir o mesmo aplicado no primeiro dia. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí, serão disponibilizados 750 policiais, que atuaram nos locais de aplicação de provas.



A Operação Enem 2022 foi montada pela SSP-PI, através do Centro Integrado de Comando e Controle, localizado na sede da Secretaria, e é utilizada por membros da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), e da Fundação Getúlio Vargas para ter agilidade no monitoramento.



O efetivo é composto por policiais militares, civis e bombeiros, com o apoio de 91 viaturas distribuídas na capital e interior. Em cada local de prova, tanto na capital como no interior, haverão policiais fazendo o acompanhamento do processo seletivo.



