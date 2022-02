Guerra na Ucrânia terá consequências no Piauí, explica especialista

A guerra da Ucrânia, desencadeada nesta semana com a invasão das tropas russas no país, tem potencial para causar consequências na geopolítica mundial e mais imediatamente na economia mundial. Os efeitos poderão ser sentidos nas diferentes partes do globo. O Piauí, a mais de 9 mil km dali, não possui distância suficiente para estar imune aos abalos que o confronto terá no dia a dia das pessoas.

Washington Sucupira, professor de geopolítica internacional, atualidades e geografia, explica que a consequência mais rápida e que já tem efeitos no Piauí é o aumento do preço dos combustíveis. Nesta sexta-feira (25), postos de combustível chegaram a comercializar o litro da gasolina por R$ 7,30 em Teresina.

“A Rússia é a 12ª economia do mundo e que está entre os três maiores produtores e exportadores de petróleo e gás. E nós temos nossa cadeia de produção ligada a essa matriz. Óleo diesel, por exemplo, usado no campo. Isso produziu um aumento no preço do barril de petróleo, que já está acima de $ 100,00. E temos uma política de preço atrelado ao dólar internacional. Isso vai produzir o aumento dos combustíveis e seus derivados”, apontou.

O preço do pão francês também deve ser afetado. Professor Sucuripa analisa que Rússia e Ucrânia são grandes produtores de trigo e isso vai abalar a oferta para os demais países. “Por conta da Rússia ser um grande produtor de trigo, a Ucrânia ser grande produtora de trigo e outros grãos e eles fazerem parte dos produtos que compõem a cesta básica, por exemplo, o pão francês, que você compra na padaria, vai ter um aumento de preço”, afirmou.

O preço de outros alimentos também tende a disparar com a guerra. A justificativa é os fertilizantes produzidos por esses países e que alimentam parte da cadeia de produção mundial. A parceria comercial do Brasil com Rússia e Ucrânia pode também sofrer impacto do conflito.

“A Rússia é um grande importador de nossas commodities, como grãos, carnes, e nós somos importadores de fertilizantes. A Rússia é um grande produtor de trigo, juntamente com a Ucrânia. São dois parceiros comerciais do Brasil. Isso vai afetar no ponto de vista econômico o Brasil e o Piauí”, comentou.

Brasil deve condenar a guerra

Para Washington Sucupira, o Brasil deve condenar a invasão russa pelo fato da Constituição brasileira defender a democracia. “O Brasil deve seguir como os outros países que têm princípios democráticos. Na nossa constituição ela coloca claramente que o Brasil tem que promover crítica ferrenha a países que não respeitam a soberania territorial”, finalizou.

